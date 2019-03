Bus incendiato a Milano, il procuratore: "Se non piangiamo 22 bambini e grazie ai carabinieri"

Bus in fiamme a Milano, il pm: “Non ce la faceva più a vedere bambini che muoiono in mare”

(Agenzia Vista) Milano, 20 marzo 2019 "Ha agito esasperato dall'attuale situazione migratoria, 'Non ce la faccio più a vedere bambini e donne che muoiono in mare". Lo ha detto in conferenza stampa Alberto Nobili capo del pool dell'antiterrorismo milanese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it