(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2019 Diciotti, Salvini si difende in Senato. Il discorso in 180 secondi L'Aula di Palazzo Madama si prepara a votare la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qualcuno senza muovere un dito: abbiamo soccorso, salvato e anche aperto un contenzioso" queste le parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo in Aula al Senato per la sua difesa sul caso Diciotti. "Quando si mette in dubbio che col mio lavoro abbia abusato della mia carica per qualcosa che ho fatto, faccio e rifarò per difendere i miei figli, mi emoziono. Meno partenze, meno sbarchi e meno morti con noi: qualcuno invece dei porti voleva i cimiteri aperti" ha aggiunto il ministro Salvini e ha precisato "Il governo ha sviluppato misure e azioni per la lotta al contrasto dell'immigrazione clandestina e ringrazio i colleghi 5 Stelle perché le cose si fanno in due, evidentemente". Il vicepresidente del Consiglio ha concluso così il suo intervento a Palazzo Madama: "Ringrazio il buon Dio e gli italiani per l'onore di poter difendere con il mio lavoro che penso di svolgere con onesta', buon senso, coraggio. Comunque votiate vi ringrazio, siate certi che continuerò il lavoro senza nessuna paura, senno' farei un altro mestiere" - e ha aggiunto - "dedico la mia vita vita a questo splendido Paese" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev