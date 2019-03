(Agenzia Vista) Piemonte, 20 marzo 2019 Il Comitato per i diritti umani del Piemonte scende in piazza per il clima al fianco dei ragazzi L'iniziativa del Comitato per i diritti umani del Piemonte che scende in piazza per lo sciopro per il clima. / servizio di Rete7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev