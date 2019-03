(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2019 Diciotti, De Falco a M5s: "Votate da donne e uomini liberi" L'Aula di Palazzo Madama si prepara a votare la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. L'intervento di Gregorio De Falco, senatore ex M5s e ora confluito nel gruppo misto: "Non posso non fare un appello ai colleghi del Movimento. Non si tratta di applicare prerogative personali. In questo caso si tratta di un odioso privilegio svincolato da qualsiasi criterio obiettivo. Spero votiate da donne e uomini liberi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev