Arresto De Vito, telecamere e forze dell'ordine e davanti al Campidoglio

Google, Ue: "Nuova multa di 1,9 mld di euro"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2019 "Oggi la Commissione ha deciso di multare Google per 1,9 mld di Euro per aver infranto le regole antitrust dell'Ue. Google è coinvolta in pratiche illegali di pubblicità abusiva.” Così la Commissione Ue annuncia il provvedimento contro Google. _Fonte Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev