Vie della Seta, Toti: "Non incontro delegazione cinese, sarò a Courmayeur per turismo Liguria"

(Agenzia Vista) Liguria, 20 marzo 2019 Il presidente della Regione Liguria non incontrerà la delegazione cinese che accompagna il presidente Xi Jinping a Roma per parlare della cosiddetta 'Via della Seta'. visto che la Liguria presenterà contemporaneamente dalla funivia Skyway del Monte Bianco la prossima stagione turistica estiva a cui interverranno il presidente Toti e l'assessore al Turismo Giovanni Berrino, assieme al presidente della Valle d'Aosta Antonio Fosson e all'assessore valdostano al turismo Laurent Vie'rin, nell'ambito dell'iniziativa 'Surf the Mountain', intesa di collaborazione tra le due regioni / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev