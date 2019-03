(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2019 Diciotti, Salvini si emoziona durante intervento: "Succede quando si mette in dubbio mio operato" L'Aula di Palazzo Madama si prepara a votare la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio durante il suo intervento: "Quando si mette in dubbio che col mio lavoro abbia abusato della mia carica per qualcosa che ho fatto, faccio e rifaro' per difendere i miei figli, mi emoziono. Meno partenze, meno sbarchi e meno morti con noi: qualcuno invece dei porti voleva i cimiteri aperti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev