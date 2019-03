(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2019 Diciotti, Salvini rilegge e sistema il suo discorso per la sua difesa in Senato L'Aula di Palazzo Madama si prepara a votare la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev