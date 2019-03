(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2019 Diciotti, Salvini: "Comunque votiate vado avanti senza paura" L'Aula di Palazzo Madama si prepara a votare la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio durante il suo intervento al Senato: "Ringrazio il buon Dio e gli italiani per l'onore di poter difendere con il mio lavoro che penso di svolgere con onesta', buon senso, coraggio. Comunque votiate vi ringrazio, siate certi che continuero' il lavoro senza nessuna paura, senno' farei un altro mestiere". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev