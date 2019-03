(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2019 Arresto De Vito, sindaca Raggi su FB: "A Roma non c'è spazio per la corruzione" La sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook si esprime così sull'arresto del'presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito: Nessuno sconto. A Roma non c'è spazio per la corruzione. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione. La notizia dell'arresto di Marcello De Vito è gravissima: ho piena fiducia nella magistratura e nel lavoro dei giudici. Una cosa è certa: nessuna indulgenza per chi sbaglia. Ho dichiarato guerra alla corruzione e respinto i tentativi di chi vuole fermare l'azione di pulizia che portiamo avanti. Qui non c'è spazio per ambiguità. Non c'è spazio per chi immagina di poter tornare al passato e contaminare il nostro lavoro. Avanti fino in fondo, senza se e senza ma, per la legalità." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev