Infografica - Via della Seta alias Belt and Road Initiative, quello che c'è da sapere

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2019 La nuova Via della Seta è un accordo economico al vaglio tra Italia e Cina, per favorire le esportazioni italiane nell’enorme e immenso mercato cinese. Un accordo che avvicina Roma a Pechino, e crea non poche tensioni con l’alleato storico statunitense / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev