(Agenzia Vista) Potenza, 19 marzo 2019 Migranti, Di Maio: "Risolveremo prima possibile la vicenda, non sarà nuovo caso Diciotti" "Risolveremo prima possibile la vicenda, non sarà nuovo caso Diciotti". Queste le parole del vicepremier, Luigi Di Maio, sulla vicenda della nave della ong Mediterranea nel corso della campagna elettorale in Basilicata. Fonte TRM Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev