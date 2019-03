(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2019 'Brexit Blues' di Marco Varvello: "Racconta il lato umano, una malinconia che prima non c'era" "Racconta il lato umano, una malinconia che prima non c'era". Così Marco Varvello, corrispondente del Tg1 da Londra, autore del romanzo Brexit Blues che racconta l’atmosfera di disagio che ha segnato e continua a segnare la vita quotidiana, non solo politica, del Regno Unito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it