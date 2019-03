Migranti Lampedusa, De Petris (Leu): "Ancora una volta violato il diritto del mare"

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2019 Migranti Lampedusa, De Petris: "Ancora una volta violato il diritto del mare" Nell'Aula di Palazzo Madama le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e sul memorandum di intesa 'Via della seta'. L'intervento della senatrice di Leu, Loredana De Petris: "Ancora una volta violato il diritto del mare. Il ministro Salvini sta bloccando una nave battente bandiera italiana, mettendo a serio rischio la vita di 49 migranti, tra i quali ce ne sarebbe anche uno che versa in gravissime condizioni. La nave Mare Jonio della missione Mediterranea è in balia di una forte tempesta, con onde alte tre metri. E' necessario che la nave sia portata in salvo immediatamente, così come prevedono le leggi internazionali del mare" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev