Migranti Lampedusa, Pinotti a Conte: "Faccia scendere persone dalla nave"

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2019 Nave Jonio Pinotti a Conte Non puo non dire nulla su quanto sta accadendo Nell'Aula di Palazzo Madama le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e sul memorandum di intesa 'Via della seta'. L'intervento della senatrice del Pd, Roberta Pinotti: "Non può consentire che delle persone ancora una volta vengano tenuto ostaggio per far fare la faccia feroce di fronte in realtà a politiche sull'immigrazione che sono deficitarie per quello che riguarda i rimpatri. Faccia scendere quelle persone dalla nave, le faccia scendere per la dignità del nostro Paese" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev: