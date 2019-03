Caffè per Conte in Aula Camera prima del suo intervento su Consiglio Ue e Via della seta

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2019 Caffe per Conte in Aula Camera prima del suo intervento su Consiglio Ue e via della seta Nell'Aula della Camera dei deputati le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e sul memorandum di intesa 'Via della seta' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev