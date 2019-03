(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2019 Via della seta Conte Memorandum non presenta alcun rischio per nostri interessi nazionali Nell'Aula della Camera dei deputati le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e sul memorandum di intesa 'Via della seta' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev