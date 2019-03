Via della Seta, Conte: "Non mette in discussione nostra posizione Euro-Atlantica"

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2019 Via della Seta, Conte: "Non mette in discussione nostra posizione Euro-Atlantica" "Il memorandum sulla via della seta non è un accordo internazionale, pertanto non mette assolutamente in discussione la nostra posizione Euro-Atlantica". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, parlando in aula a Montecitorio prima del Consiglio Europeo. ...