Basilicata, Di Maio: "In 50mila avranno reddito per non partire"

(Agenzia Vista) Matera, 18 marzo 2019 "Questa è una Regione in cui 50mila cittadini avranno presto il reddito di cittadinanza: sono ragazzi che non partiranno più per l'estero ma li formiamo per lavorare qui". Lo ha detto il vicepremier e capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio parlando nella piazza principale di Pisticci / Facebook Antonio Mattia M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it