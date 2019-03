Flat tax, Tria: "Nessuna stima dal Mef, cifre prive di fondamento"

(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2019 Flat tax, Tria dette cose che non stanno ne' in cielo ne' in terra "Ho letto cose sui giornali che non stanno ne' in cielo ne' in terra. Dal Mef nessuna stima sulla flat-tax le cifre emerse sono prive di fondamento". Così il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, a margine di un convegno presso l'Agenzia delle Entrate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev