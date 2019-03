Zingaretti proclamato segretario del Pd, il discorso in 180 secondi

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2019 16-03-19 Zingaretti procclamato segretario del Pd il discorso in 180 secondi Nicola Zingaretti è stato proclamato nuovo segretario nazionale dall'assemblea del Partito Democratico. Una standing ovation ha accompagnato Zingaretti nel raggiungere il podio per il suo primo discorso da segretario. "Abbiamo bisogno di un partito diverso, deve cambiare tutto. Un partito che deve essere più unitario e più inclusivo" queste le parole di Zingaretti in apertura al suo intervento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev