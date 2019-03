(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2019

Zingaretti parla di donne e famiglia Governo squallido Parte standing ovation in sala

L'assemblea del Partito democratico ha proclamato Nicola Zingaretti nuovo segretario, sono stati eletti anche i 120 membri della direzione. Così Zingaretti in un passaggio del suo intervento: "Ricostituiremo la conferenza nazionale delle donne democratiche perche' senza il contributo delle nostre donne vediamo cosa succede in Italia e in Europa: a fine mese si sono dati appuntamento a Verona con atteggiamento ipocrita e bifronte del nostro governo"

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev