(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2019 Migranti, il video di Mediterranea sui social: "Il vostro odio ci spaventa, ma non può fermarci" Mediterranea Saving Humans ha diffuso un video sui social per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei migranti. Una delle frasi centrali del video, riportata anche nel post sui social di Mediterranea, è "Il vostro odio ci spaventa, ma non può fermarci” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it