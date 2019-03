Martina: "Pd non è una baracca, con Zingaretti siamo in buone mani"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2019 Martina Pd non e una baracca con Zingaretti siamo in buone mani L'assemblea del Partito democratico ha proclamato Nicola Zingaretti nuovo segretario, sono stati eletti anche i 120 membri della direzione. L'intervento di Maurizio Martina: "Penso che questo partito sia in buone mani. Sono in minoranza ma non ho nessun problema a dirlo. Ho sempre detto che l'unità del partito è la precondizione per battere la destra e non cambio idea perché sono in minoranza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev