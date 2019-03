Gentiloni: "Dobbiamo fare gioco di squadra, no a posizioni personali"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2019 Gentiloni Dobbiamo fare gioco di squadra L'assemblea del Partito democratico ha proclamato Nicola Zingaretti nuovo segretario, sono stati eletti anche i 120 membri della direzione. Paolo Gentiloni è stato eletto nuovo presidente del Pd: "In base al mito di Sisifo per cui tra qualche mese o qualche anno ci richiameranno a prendere 'sto masso del governo e riportarlo sulla montagna. Lo faremo con un'alleanza nuova e con una nuova visione della nostra societa' e del futuro dell'Italia. Abbiamo di fronte a noi una cruna dell'ago che sono le elezioni del 26 maggio. E gia' in quell'occasione potremo competere con Salvini. Ma ognuno deve avere chiaro che si fa un partito per il paese non per guadagnare posizioni personali o mettere in evidenza posizioni personali. C'e' una squadra e si fa in modo che questa squadra possa tornare a vincere" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev