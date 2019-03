Zingaretti: "Non si governa con i nì"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2019 Zingaretti Non si governa con i no L'assemblea del Partito democratico ha proclamato Nicola Zingaretti nuovo segretario, sono stati eletti anche i 120 membri della direzione. "Questo è il Governo dei Nì, immobilismo riduce fiducia nel Paese" "Questo è il Governo dei Nì, che non va d'accordo su nulla. Questo immobilismo sta riducendo la fiducia nel Paese" così Zingaretti in un passaggio del suo intervento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev