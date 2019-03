(Agenzia Vista) Marsicovetere (PZ), 16 marzo 2019 Salvini in comizio in Basilicata zittisce contestatori: "La mattina meno canne e più uovo sbattuto" "Ragazzi non vi si sente, non ci sono più i contestatori di una volta. La mattina prendete più uovo sbattuto e fatevi meno canne". Così ha risposto Matteo Salvini, leader della Lega, ai contestatori che lo hanno interrotto più volte durante un comizio in Basilicata, in vista delle prossime elezioni regionali. fonte Facebook_Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it