(Agenzia Vista) Parigi, 16 marzo 2019 Scontri tra Gilet Gialli e forze dell'ordine a Parigi, usati lacrimogeni per disperdere la folla I gilet gialli sono scesi in piazza per la 18esima settimana consecutiva di manifestazioni. Il corteo è arrivato allo scontro con la polizia all'Arco di Trionfo, già teatro di scontri nelle precendenti settimane. La polizia ha sparato lacrimogeni per disperdere la folla. fonte Facebook_Jilet Jaun Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it