(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2019 Via della Seta, Cesa (Udc): "Accordo non può essere preso fuori da contesto Ue" "E' grave che di questo memorandum non si conosca ancora il testo, ma ancora più grave è che questo tipo di accordo non può essere preso dall'Italia fuori da un contesto europeo". Queste le parole di Lorenzo Cesa, leader dell'Udc, intervistato sulla questione del memorandum sulla 'Via della Seta'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it