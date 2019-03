(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2019 Governo, Comi (FI): "Lega e M5s uniti solo dalle poltrone" "Questo governo non va d'accordo assolutamente su niente. Oggi si sono posti il problema dell'acqua pubblica, il Movimento 5 Stelle ha detto che su questo metterà il veto. Un'altra cosa su cui non sono d'accordo. Quindi perché stanno insieme? per le poltrone? voi che ne pensate?". Queste le parole di Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia, in un video messaggio sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it