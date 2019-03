(Agenzia Vista) Metaponto (MT), 15 marzo 2019 Elezioni Basilicata, Berlusconi: "Dobbiamo sconfiggere Governo di famiglia" "Dobbiamo sconfiggere questo Governo di snistra che, per come me l'hanno descritto, è un Governo di famiglia. Assumi mia cugina là, mio fratello di qua. Hanno usato i soldi a disposizione solo per mantenere il loro potere". Queste le parole di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervenuto ad un evento elettorale in vista delle elezioni regionali in Basilicata. fonte Facebook_Silvio Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it