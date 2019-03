Sicurezza, Salvini: "Porteremo via a mafia, camorra e 'ndrangheta anche ultimo paio di mutande"

Clima, tutto il mondo in piazza per difendere il pianeta

Milano, 15 mar. (askanews) - "Noi siamo giovani e non abbiamo contribuito a questa crisi. Noi siamo solo venuti al mondo e ora ci troviamo a dover convivere con questa crisi per il resto della nostra vita, come i nostri figli, i nostri nipoti e le prossime generazioni". "Non lo accetteremo, noi scioperiamo perché vogliamo un futuro e non molleremo". Sta in queste parole innocenti della piccola ...