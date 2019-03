(Agenzia Vista) Napoli, 15 marzo 2019 Corteo clima Napoli, cori anti Salvini dopo le tensioni con le forze dell'ordine Dal corteo per il clima si sono levati cori contro la Lega e il ministro Matteo Salvini. I cori si sono scatenati dopo le tensioni con le forze dell'ordine, che avevano bloccato la manifestazione per l'imminente arrivo del ministro dell'Interno in Prefettura. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it