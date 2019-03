(Agenzia Vista) Napoli, 15 marzo 2019 Tensioni a corteo clima a Napoli, manifestanti bloccati da Polizia per imminente arrivo Salvini Ci sono stati momenti di tensione durante il corteo per il clima nel capoluogo partenopeo. Le Forze dell'Ordine hanno bloccato i manifestanti poco dopo piazza Municipio per l'imminente arrivo del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Prefettura per il comitato di pubblica sicurezza. Durante il faccia a faccia, tra manifestanti e polizia, sono volati spintoni e insulti ma non ci sono state cariche. La situazione si è sbolccata diversi minuti dopo grazie ad una mediazione che ha permesso al corteo di arrivare in piazza del Plebiscito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it