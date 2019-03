(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2019 Sblocca cantieri, Smeriglio (vicepres. Lazio): "Dietro cortesia Governo solo fumo" A palazzo Chigi gli incontri del governo sullo 'sblocca cantieri'. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme con il vicepresidente e ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, incontrano i presidenti delle Regioni, Anci e Upi, le imprese (Confindustria, Cna e Confartigianato), e i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Confsal, Confael). Il vicepresidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio a margine dell'incontro: "Tranne la personale cortesia di Conte niente altro. Non c'è un pezzo di carta. Valuteremo il decreto legge quando lo potremo leggere. Una curiosa decretazione d urgenza a valle di un processo partecipativo terminato 6 mesi fa. Un decreto che se aumenterà lo spazio dei commissariamenti commetterà un altro errore perché trasforma l'eccezione in regola. Mancano inoltre notizie sul fondo d investimento 2019 e sul modello di governo di Cantiere Italia, visto il proliferare di strutture di missione che rischiano di far aumentare la confusione e i ritardi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev