(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2019 Sblocca cantieri, Rossi (pres. Toscana): "Fare chiarezza su opere da portare avanti" A palazzo Chigi gli incontri del governo sullo 'sblocca cantieri'. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme con il vicepresidente e ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, incontrano i presidenti delle Regioni, Anci e Upi, le imprese (Confindustria, Cna e Confartigianato), e i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Confsal, Confael). Il presidente della Toscana Enrico Rossi a margine dell'incontro: "Il decreto è giusto, lo leggeremo e capiremo se veramente riuscirà a raggiungere gli obiettivi a cui punta: rimane pero' la necessità di chiarezza sulle opere sulle quali si vuole andare avanti, ci vuole chiarezza politica se farle o non farle. Da noi ci sono tante opere ferme, il clima di incertezza che si è creato non aiuta ad aprire i cantieri. E' un problema sia di norme che di politica: serve una revisione normativa per accelerare e risolvere problemi aperti, anche sul contenzioso amministrativo che fiacca l'iniziativa delle Pubbliche amministrazioni. Accanto a questo, un altro punto fondamentale è che ci sia accordo politico sul fatto di realizzare le opere pubbliche. Se si alimentano polemiche e dubbi, ci si ferma" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev