(Agenzia Vista) Milano, 15 marzo 2019 Sono più di 50mila gli studenti che sono scesi in piazza a Milano per la manifestazione per il clima che sta interessando tutte le piazze d'Italia e del mondo nell'ambito di 'Fridays for future' l'iniziativa globale in difesa dell'ambiente Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev