(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2019 “Oltre 1300 città dove studenti manifestano per il clima, sciopero pacifico per il clima lanciato grazie all'iniziativa di Greta, ogni anno per il clima muoiono prima del tempo 90.000 persone è una strage silenziosa”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio in un video su Facebook. _Courtesy Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev