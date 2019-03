Costa Smeralda, lo spettacolare battesimo dell'acqua in Finlandia in 2 minuti

(Agenzia Vista) Finlandia, 15 marzo 2019 La spettacolare cerimonia del battesimo dell'acqua per Costa Smeralda al cantiere navale Meyer Turku, in Finlandia alla presenza del direttore generale di Costa Crociere, Neil Palomba, e di Massimo Volta (responsabile Rina per Europa, Africa e Medio Oriente). Costa Smeralda entrerà in servizio nell’ottobre 2019 e sarà la prima nave da crociera destinata al mercato mondiale alimentata a LNG, il combustibile fossile più “pulito” al mondo / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev