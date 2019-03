Mussolini, Lezzi: “Parole Tajani evidenziano la sua ignoranza e la sua pochezza”

(Agenzia Vista) Milano, 14 marzo 2019 “Le parole di Tajani evidenziano la sua ignoranza per quanto riguarda storia, ancora sentir parlare del fascismo relativizzando alcuni aspetti del fascismo, che le devo dire”. Lo ha detto il ministro per il sud Barbara Lezzi a margine della sua visita a Made Expo in Fiera a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it