Sciopero globale per il clima, Fratoianni (SI): "Domani in piazza, necessario per garantire futuro"

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2019 "Domani saremo in piazza, necessario per garantire futuro a tutti". Così il deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni annuncia la sua partecipazione allo sciopero globale per il clima. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev