Dimissioni Crosetto: "Decisione sofferta, continuerò a lavorare per il Paese in altro modo"

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2019 Dimissioni Crosetto Decisione sofferta, continuero a lavorare per il Paese in altro modo Il deputato di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, annuncia all'Aula di Montecitorio le proprie dimissioni e si commuove."Decisione sofferta, continuerò a lavorare per il Paese in altro modo". Queste le parole di Crosetto. Fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev