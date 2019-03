Tajani su Mussolini, Verhofstadt: "Chieda subito scusa e ritiri affermazioni"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 14 marzo 2019 "Chieda subito scusa e ritiri affermazioni". Così l'eurodeputato Guy Verhofstadt durante il dibattito sulle parole del Presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani che ha affermato "Mussolini?Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese, poi le bonifiche. Da un punto di vista di fatti concreti realizzati, non si può dire che non abbia realizzato nulla". Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev