Brexit, Moavero: "Se Regno Unito chiede proroga dobbiamo votare sì"

Usa 2020, Trump: O'Rourke? "Gesticola un sacco"

Roma, 14 mar. (askanews) - Il presidente americano, Donald Trump, ha preso di mira la gestualità di Beto O'Rourke, fresco di candidatura alle primarie democratiche, in vista delle presidenziali del 2020. Parlando a fianco del premier irlandese Varadkar in visita a Washington, Trump ha commentato così il video con la candidatura di O'Rourke: "Muove tanto le mani. Non ho mai visto qualcuno che ...