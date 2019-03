Nuovi treni elettrici in arrivo in Piemonte, il servizio

Novità su Twitter, lanciate nuove funzionalità della fotocamera

Roma, 14 mar. (askanews) - Twitter ripensa al modo in cui le immagini e i video vengono twittati e condivisi in tempo reale e lancia un primo aggiornamento per foto e video. L'idea è questa: è facile twittare un pensiero in 280 caratteri, più facile ancora scattare una foto o registrare un video di ciò che si sta vedendo. Le modifiche sulla App riguardano l'accesso rapido alla fotocamera. Basta ...