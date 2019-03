(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2019 Protesta Ncc, in fila alle Poste per chiedere reddito: "Toninelli fai la fila con noi" In fila fuori dalle Poste per chiedere il reddito di cittadinanza, è la protesta simbolica degli Ncc contro la nuova normativa voluta dal Governo che, spiegano in una nota, "di fatto dà il colpo di grazia al trasporto pubblico non di linea con conducente". L'iniziativa promossa dal Comitato Air, la rete che collega gli imprenditori del trasporto pubblico non di linea con conducente, in collaborazione con FAI Trasporto Persone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev