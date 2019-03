Siria, "Freedom Bus" fa tappa a Bruxelles: "Problema persone scomparse sia priorità" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 marzo 2019 Continua il viaggio per l'Europa del “Freedom Bus” del movimento Families for Freedom che si occupa dei detenuti e delle persone scomparse in Siria. Oggi la tappa è Bruxelles, davanti al Parlamento Europeo, dove si sta tenendo la conferenza sul futuro della Siria - “Conference on Supporting the Future of Syria”. Le famiglie delle persone scomparse chiedono ai rappresentanti presenti all’evento di considerare il problema una priorità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev