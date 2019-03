(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2019 Giorgetti: "Giudicateci per capacità di trattenere nostri talenti" La presentazione delle iniziative per il Cinquecentario dalla morte di Leonardo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. "Tra i tanti indici che vengono tenuti in considerazione per valutare il lavoro di un Governo, vorrei si tenesse in conto anche la nostra capacità di tenere in Italia i nostri ragazzi limitando la fuga dei cervelli, le nostre intelligenze che vanno in giro per il mondo a far crescere altre realtà anziché la nostra; la nostra capacità di dare ai giovani la possibilità di esprimere le loro potenzialità e di andare oltre i limiti come fece Leonardo, quando immaginò di poter volare", così il sottosegretario Giorgetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev