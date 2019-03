(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2019 Governo, Conte: "Fatte riforme importanti ora strategia per ricerca" La presentazione delle iniziative per il Cinquecentario dalla morte di Leonardo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. "Come governo ci siamo impegnati molto, abbiamo realizzato riforme qualificanti nell'interesse del Paese, impegni presi con gli elettori, che abbiamo mantenuto. Ora dobbiamo guardare oltre, vigilando sulle riforme che devono essere applicate, ma oggi abbiamo un orizzonte che ci sfida sempre più. A breve presenteremo una strategia per la ricerca, perché questo paese deve costruire su solide basi, rilanciare la ricerca e tutti i talenti che possediamo già nel nostro Dna" così il presidente Conte in un passaggio del suo intervento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev