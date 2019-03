(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2019 Salvini: "Chi aspetta che il Governo cada aspetterà a lungo" La presentazione delle iniziative per il Cinquecentario dalla morte di Leonardo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. "Ringrazio il premier Conte con cui ho lavorato bene in questi mesi e lavoreremo bene per 5 anni. Dopodiché siamo tutti nelle mani del buon Dio. Lo dico per i giornalisti: chi si aspetta che il governo cada aspetterà a lungo", così il ministro Salvini in apertura al suo intervento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev